al via la xiii edizione di jazz and wine

La tredicesima edizione di Jazz and Wine è iniziata ieri ad Arezzo, organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, che fa parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. La rassegna musicale ha la direzione artistica di un’associazione specializzata nel jazz. La manifestazione si svolge nella città e dura fino a fine luglio. La programmazione prevede concerti con artisti di diverse provenienze, in location all’aperto e al chiuso.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Torna per il tredicesimo anno consecutivo JazzandWine. La rassegna musicale è ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, con la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Quattro appuntamenti, tra luglio e agosto, porteranno sulle terrazze della Casa Museo alcune tra le voci e gli strumenti più interessanti della scena jazzistica italiana e internazionale, in un percorso che attraversa lo swing, il modern jazz, la canzone d’autore e le sonorità elettriche del basso. Come da tradizione, ogni concerto sarà accompagnato da una selezione di vini in un connubio tra arte, musica e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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