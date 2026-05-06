A Montevecchia torna un sorso di jazz la settima edizione dedicata al relaxing jazz

Nella cornice suggestiva del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, ProMontevecchia APS presenta la settima edizione di "Un Sorso di Jazz". L’appuntamento, che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica di qualità, propone quest'anno.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Montevecchia, tra vino e note: l’evento che cambia volto (e location) sorprende tuttiSettima edizione dell’evento tra musica dal vivo e degustazioni: appuntamento alla Casetta BIS con posti limitati. monza-news.it

Montevecchia: torna il jazz con cibo e musica d'autoreProMontevecchia propone la settima edizione di Un Sorso di Jazz, l'evento che celebra l'incontro tra musica d'autore ed eccellenze enogastronomiche. Quest'anno la rassegna esplora le sonorità del Re ... merateonline.it

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