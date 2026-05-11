Wine&Thecity al via la 18ª edizione nella stazione-museo di Anish Kapoor a Monte Sant’Angelo

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio si apre la 18ª edizione di Wine&Thecity presso la stazione di Monte Sant’Angelo sulla linea 7, aperta a settembre dell’anno scorso. La stazione, che funge anche da museo, ospita questa manifestazione dedicata al vino e alla cultura locale. L’evento si svolge all’interno di uno spazio che combina funzionalità e arte, con esposizioni e degustazioni previste per tutta la giornata.

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Sabato 16 maggio la Stazione di Monte Sant’Angelo della linea 7, inaugurata a settembre, ospita il primo appuntamento di Wine&Thecity 2026: “un percorso dalla superficie al sottosuolo, tra materia, luce e percezione, alla scoperta della monumentale opera di Anish Kapoor e del suo significato tra infrastruttura urbana e arte contemporanea”.  L’evento è realizzato grazie alla disponibilità dell’ Ente Autonomo Volturno (Eav) e al contributo degli sponsor Costruzioni Piccolo, Impresa Simeone e figli srl, Fcc e Gruppo Comcreta: la partecipazione è gratuita, su prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti. La stazione, nata per connettere il centro di Napoli con la zona occidentale della città, si sviluppa fino a 48 metri di profondità per 6.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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