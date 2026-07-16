Dal 23 al 26 luglio, a Castiglion Fiorentino, si svolge la XII edizione del Castiglioni Film Festival. Quattro giorni di proiezioni, incontri e workshop dedicati al cinema. La manifestazione coinvolge autori, pubblico e opere, creando un calendario ricco di eventi. La città si anima con la presenza di registi e artisti, che partecipano a discussioni e sessioni di formazione. La rassegna si concentra sulla promozione cinematografica, offrendo spazio a produzioni italiane e internazionali.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Dal 23 al 26 luglio 2026 Castiglion Fiorentino si tinge di cinema con la XII edizione del Castiglioni Film Festival. Quattro giorni di cinema, incontri e formazione, in un dialogo costante tra opere, autori e pubblico. Il festival unisce una programmazione serale dedicata al cinema contemporaneo a un concorso internazionale di cortometraggi, affiancato dai talk e attività collaterali, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali di riferimento della Valdichiana. Il Festival organizzato da Farrago APS in collaborazione con il Comune di Castiglione Fiorentino ha l’obiettivo di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale e si propone come arma contro i draghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la XII edizione del Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglio

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