Aspettando la 12ª edizione del Castiglioni Film Festival
Il 1 giugno 2026, si è annunciata la prossima edizione del Castiglioni Film Festival, che si svolgerà dal 23 al 26 luglio a Castiglion Fiorentino. In vista dell’evento, viene riproposta la rassegna “Aspettando il CFF”, un ciclo di proiezioni cinematografiche. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico e a far conoscere le atmosfere del festival. È prevista la partecipazione di diverse pellicole e momenti dedicati alla promozione del cinema locale.
Arezzo, 1 giugno 2026 – In attesa della 12ª edizione del Castiglioni Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino dal 23 al 26 luglio 2026, torna “Aspettando il CFF”, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosfere e allo spirito del Festival. I due appuntamenti si terranno giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026 in Piazza dello Stillo ore 21.00, nel cuore di Castiglion Fiorentino. Il programma prevede due proiezioni sotto le stelle, seguite entrambe da un talk con Q&A aperto al pubblico, insieme agli autori e autrici ospiti della rassegna. Ad aprire la programmazione giovedì 4 giugno sarà Notte prima degli esami 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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