Aspettando la 12ª edizione del Castiglioni Film Festival

Notizia in breve

Il 1 giugno 2026, si è annunciata la prossima edizione del Castiglioni Film Festival, che si svolgerà dal 23 al 26 luglio a Castiglion Fiorentino. In vista dell’evento, viene riproposta la rassegna “Aspettando il CFF”, un ciclo di proiezioni cinematografiche. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico e a far conoscere le atmosfere del festival. È prevista la partecipazione di diverse pellicole e momenti dedicati alla promozione del cinema locale.