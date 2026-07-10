Dal 23 al 26 luglio si svolge la dodicesima edizione del Castiglioni Film Festival a Castiglion Fiorentino. L'evento durerà quattro giorni e prevede proiezioni, incontri e attività di formazione. La manifestazione coinvolge autori, opere e pubblico in un confronto diretto.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Dal 23 al 26 luglio 2026 Castiglion Fiorentino si tinge di cinema con la XII edizione del Castiglioni Film Festival. Quattro giorni di cinema, incontri e formazione, in un dialogo costante tra opere, autori e pubblico. Il festival unisce una programmazione serale dedicata al cinema contemporaneo a un concorso internazionale di cortometraggi, affiancato dai talk e attività collaterali, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali di riferimento della Valdichiana. Il Festival organizzato da Farrago AP S in collaborazione con il Comune di Castiglione Fiorentino ha l’obiettivo di valorizzare il cinema come strumento culturale, sociale e territoriale e si propone come arma contro i draghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglioni film festival, al via la dodicesima edizione dal 23 al 26 luglio

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