Al Senato la proiezione de Gli Inimitabili | Indro Montanelli di Edoardo Sylos Labini

Da lopinionista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Senato si terrà la proiezione dello speciale di Rai Cultura “Inimitabili: Indro Montanelli” nella Sala Koch di Palazzo Madama. L’evento si svolge a 25 anni dalla morte del giornalista. La serata sarà condotta da Edoardo Sylos Labini, attore, regista e autore televisivo. Non sono previsti interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La proiezione rientra nel calendario delle iniziative commemorative.

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ROMA – A venticinque anni dalla scomparsa di Indro Montanelli, il Senato della Repubblica ospiterà, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, la proiezione dello speciale di Rai Cultura “Inimitabili: Indro Montanelli”, condotto da Edoardo Sylos Labini, attore, regista e autore televisivo. L’iniziativa rappresenta un importante tributo a uno dei più grandi protagonisti del giornalismo italiano del Novecento, ripercorrendone la straordinaria vicenda umana e professionale attraverso il linguaggio della televisione e del teatro civile, arricchito con due imperdibili interviste a Paolo Mieli e Vittorio Feltri. All’evento prenderanno parte personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dell’informazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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