Inimitabili | la storia di Montanelli tra cronaca e libertà

Il giornalista Montanelli ha vissuto momenti significativi nella storia italiana e internazionale. Durante il regime fascista, ha continuato a lavorare come cronista, affrontando rischi e restrizioni. Nel 1956, si trovava a Budapest quando scoppiò la rivoluzione ungherese, assistendo agli eventi sul posto. La sua carriera è caratterizzata da un impegno diretto e da reportage che hanno attraversato decenni di cambiamenti politici.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Montanelli a sfidare il regime fascista?. Dove si trovava il giornalista durante la rivoluzione di Budapest?. Perché la rottura con il Corriere causò la nascita del Giornale?. Chi sono gli esperti che analizzano l'eredità del grande cronista?.? In Breve Edoardo Sylos Labini dirige la puntata trasmessa domenica 3 maggio su Rai3. Paolo Mieli, Vittorio Feltri e Paolo Di Paolo intervengono nel documentario. Montanelli fondò il quotidiano il 1974 dopo la rottura con il Corriere. Il giornalista fu ferito dalle Brigate Rosse nel 1977. Domenica 3 maggio alle ore 21:00 Rai3 trasmette la terza puntata della terza serie di Inimitabili, dove Edoardo Sylos Labini ricostruisce la parabola di Indro Montanelli, figura centrale del giornalismo italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inimitabili: la storia di Montanelli tra cronaca e libertà Notizie correlate Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos LabiniGli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Rajae Bezzaz: il coraggio di essere Speranza tra radici, cronaca e libertà | INTERVISTA ESCLUSIVARajae Bezzazincarnaun viaggio in divenire, una traiettoria umana e artistica che attraversa confini geografici e interiorisenza mai arrestarsi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rai 3, stasera Pasolini, il poeta corsaro a Inimitabili; L’Aquila 2026: ecco i Cantieri dell’Immaginario; Umani troppo umani | L’impresa della maratona di Londra va molto oltre i meriti delle scarpe; Quando Pasolini perse la partita per colpa di Ancelotti. Su Rai 3 tornano gli Inimitabili di Edoardo Sylos LabiniAlida Valli, una delle attrici più amate e complesse della storia del cinema mondiale, nella prima puntata della terza stagione di Inimitabili su Rai 3. corrierenazionale.it Boom di ascolti per Inimitabili, il racconto dell'Italia che ha fatto la storiaSalgono gli ascolti di Inimitabili il programma di Rai3 ideato e condotto da Edoardo Sylos Labini, che arrivano a quasi 400 mila telespettatori (3,8 % share) che ieri, domenica 12 maggio, da ... ilgiornale.it Tra storici reportage, polemiche e scelte controcorrente, @edosyloslabini ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del ‘900, Indro Montanelli, cronista e testimone di un secolo. #Inimitabili domenica #3maggio su #Rai3 in seconda serata e su @R x.com Domenica 3 maggio, in seconda serata su Rai 3, la terza puntata di Inimitabili è dedicata ad una voce fuori dal coro del giornalismo italiano: Indro Montanelli. Vi racconteremo la vita inimitabile di Montanelli con Paolo Mieli, Vittorio Feltri e Paolo Di Paolo sulle - facebook.com facebook