Montanelli come non l’avete mai visto | il racconto di Sylos Labini su Rai3 domenica in seconda serata

Domenica sera su Rai3 andrà in onda un appuntamento dedicato a Indro Montanelli, intitolato “Gli inimitabili” e curato da Edoardo Sylos Labini. Lo speciale proporrà un ritratto approfondito del giornalista, presentando diverse sfaccettature della sua personalità e della sua carriera. La trasmissione sarà trasmessa in seconda serata, offrendo agli spettatori l'occasione di conoscere dettagli meno noti sulla figura di Montanelli.

Indro Montanelli in tutte le sue sfaccettature sarà ritratto negli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini: appuntamento intenso, imperdibile domenica in seconda serata su Rai3. Grande giornalista, fondatore del Giornale, voce libera e controcorrente del Novecento. Testimonianza civile e grande giornalismo. È questo il cuore della nuova puntata, che segue quelle dedicate ad Alida Valli e a Pierpaolo Pasolini, reduci da ottimi riscontri di pubblico. Montanelli, l’Inimitabile: con Sylos Labini domenica su Rai3 in seconda serata. Con Montanelli l’imprinting narrativo-teatrale di Sylos Labini si esalta nel seguire la vita del più importante giornalista italiano del Novecento: dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all’affermazione come firma autorevole: grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Montanelli come non l’avete mai visto: il racconto di Sylos Labini su Rai3 (domenica in seconda serata) Notizie correlate Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos LabiniGli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Così Pasolini sfidò ogni conformismo: il poeta corsaro rivive negli “Inimitabili” di Sylos Labini, questa sera in seconda serata, Rai3 (video)Puntata imperdibile degli Inimitabili in seconda serata, questa sera su Rai3: Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali del Novecento... Altri aggiornamenti Si parla di: Montanelli, una voce fuori dal coro nella terza puntata di Inimitabili. Indro Montanelli, una voce fuori dal coroNella terza puntata della terze serie di Inimitabili, Edoardo Sylos Labini ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del Novecento, Indro Montanelli, cronista e testimone di un seco ... ilgiornale.it Edoardo Sylos Labini ritorna con InimitabiliIntrecciando il documentario storico con l’interpretazione teatrale, Edoardo Sylos Labini ci conduce alla scoperta di quattro vite straordinarie in Inimitabili, il programma di Rai Cultura in onda d ... sorrisi.com