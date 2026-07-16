Il contratto di Cristiano Ronaldo con il club saudita è stato pagato a rate, portando a difficoltà finanziarie per la squadra. La situazione si inserisce in un quadro di rallentamento del calcio nel paese, dopo un precedente contratto cinese. La gestione delle finanze ha evidenziato problemi nel pagamento degli stipendi, con ritardi e pagamenti frazionati. La situazione riguarda anche altri aspetti economici della squadra, che sta affrontando un periodo di instabilità finanziaria.

Sembrava impossibile e invece, dopo quello cinese di alcuni anni fa, anche il calcio saudita rallenta. A farne le spese è anche la sua stella principale, Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Arriyadiyah, infatti, l’ Al-Nassr sta attraversando una fase finanziariamente complessa. Gli stipendi di giugno sarebbero stati pagati a rate, e non in un’unica soluzione, complici problemi di liquidità. Una notizia che sorprende, considerando che alle spalle del club c’è il fondo sovrano saudita Pif (tra i più ricchi al mondo). La società intanto parla di “ riorganizzazione ”, ma i segnali di un raffreddamento d’interesse verso questi investimenti sono evidenti: dal mercato bloccato agli stipendi milionari da onorare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Al-Nassr in difficoltà, stipendi pagati a rate: quanto vale il contratto monstre di Ronaldo

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