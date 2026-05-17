Al Nassr – Neom 2-0 | resoconto risultato gol mentre Cristiano Ronaldo e Al Nassr affrontano l’ultima giornata decisiva per il titolo della Saudi Pro League

Al Nassr ha battuto Neom 2-0 nell’ultima giornata della Saudi Pro League. Durante la partita sono stati segnati due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, che hanno permesso alla squadra di ottenere la vittoria. Cristiano Ronaldo è sceso in campo e ha partecipato alla partita, contribuendo alla vittoria. La gara si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio e ha deciso il campionato di questa stagione. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per Al Nassr.

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