Al Nassr – Neom 2-0 | resoconto risultato gol mentre Cristiano Ronaldo e Al Nassr affrontano l’ultima giornata decisiva per il titolo della Saudi Pro League
Al Nassr ha battuto Neom 2-0 nell’ultima giornata della Saudi Pro League. Durante la partita sono stati segnati due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, che hanno permesso alla squadra di ottenere la vittoria. Cristiano Ronaldo è sceso in campo e ha partecipato alla partita, contribuendo alla vittoria. La gara si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel punteggio e ha deciso il campionato di questa stagione. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per Al Nassr.
2026-05-16 20:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo e Al-Nassr devono vincere l’ultima partita della stagione della Saudi Pro League per garantire la vittoria del titolo dopo che l’Al-Hilal, secondo in classifica, si è spostato di due punti dietro la squadra di Jorge Jesus battendo Neom alla Kingdom Arena di Riyadh.???????????????????????????????????????????????????????????? #?????????? #??????????????? pic.twitter.compoGvRRdOtg —??????????? (@thmanyahsports) 16 maggio 2026 Il centrocampista del Portogallo Ruben Neves ha trasformato un rigore al... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Cristiano Ronaldo Goal Today Al Nassr vs Al Najma | Ronaldo Brace | Saudi Pro League 2026
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Cristiano Ronaldo zai kara da Gamba Osaka yau a wasan ?arshe na gasar AFC Champions League Two final KUMA LAMARIN NA IYA ?ARA ?AUKAR ZAFI... Idan Al Hilal ta kasa doke Neom yau da dare, to Al Nassr za ta zama zakarar Saudi Pro League facebook
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