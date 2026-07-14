L’Al Nassr è in crisi finanziaria stipendi pagati tardi e non tutti | Cristiano Ronaldo pesa sul bilancio

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Al Nassr affronta difficoltà finanziarie, con problemi nel pagamento degli stipendi e risorse limitate. La società versa circa 200 milioni di euro all’anno a Cristiano Ronaldo, e questa spesa pesa sul bilancio. Attualmente, alcuni stipendi non sono stati pagati puntualmente, evidenziando la crisi economica del club. La situazione è diventata evidente con i pagamenti in ritardo e le risorse insufficienti per sostenere tutte le spese.

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L’Al Nassr in crisi finanziaria. Uno dei principali club sauditi, una società che versa 200 milioni di euro l’anno a Cristiano Ronaldo avrebbe le casse vuote. A lanciare la notizia in patria è Arriyadiyah, il principale quotidiano sportivo dell’Arabia Saudita che spiega come le spese siano di gran lunga superiori ai ricavi con i debiti divenuti ormai insostenibili. Un chiaro segnale arriva anche dagli stipendi pagati lentamente ai calciatori o, addirittura, in maniera ridotta. E le difficoltà, ovviamente, si ripercuotono anche sul mercato in entrata, completamente fermo. Brozovic in questa sessione è andato via a parametro zero e fin qui nessun sostituto è arrivato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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