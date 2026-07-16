Per la prima volta, uno spettacolo si inserisce nel festival varesino “Tra Sacro e Sacro Monte”, che combina teatro e spiritualità alla sua 17ª edizione. La produzione si intitola “Ai margini della luce. Sulle orme di Francesco: Ritroviamo l’umanità”. La rappresentazione esplora temi legati alla spiritualità e alla ricerca di senso, inserendosi nel cartellone di eventi del festival, che da anni propone incontri tra arte e fede.

Per la prima volta farà parte del cartellone di “Tra Sacro e Sacro Monte”, il festival varesino che unisce teatro e spiritualità giunto all’edizione numero 17. L’attore Alessio Boni, volto noto del teatro e della tv, sarà protagonista insieme a Marcello Prayer dell’appuntamento in programma stasera alle 21, nella cornice suggestiva della XIV Cappella del Sacro Monte di Varese. "Ho sentito parlare della rassegna e del monte sacro di Varese che è un sito Unesco - spiega il protagonista - non sono mai venuto e non vedo l’ora di provare una sensazione con san Francesco in quello spazio che è già mistico di suo. Sono curioso, sono entusiasta". Proprio al santo di Assisi, intorno al quale ruota l’edizione 2026 del festival, è dedicato lo spettacolo “Ai margini della luce”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ai margini della luce. Sulle orme di Francesco: "Ritroviamo l’umanità"

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