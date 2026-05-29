Sulle orme di Pietro | dibattito su Giovanni Paolo II papa Francesco e il futuro della Chiesa

Notizia in breve

Il dibattito riguarda il percorso della Chiesa dagli anni di san Giovanni Paolo II fino a papa Francesco. Si discute delle scelte fatte dai pontefici e delle possibili direzioni future. La discussione analizza le tappe principali di questa evoluzione, senza entrare in opinioni o giudizi. L’attenzione si concentra sui fatti e sui cambiamenti avvenuti nel corso dei pontificati, mantenendo un tono diretto e descrittivo.