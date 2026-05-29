Sulle orme di Pietro | dibattito su Giovanni Paolo II papa Francesco e il futuro della Chiesa

Da agrigentonotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il dibattito riguarda il percorso della Chiesa dagli anni di san Giovanni Paolo II fino a papa Francesco. Si discute delle scelte fatte dai pontefici e delle possibili direzioni future. La discussione analizza le tappe principali di questa evoluzione, senza entrare in opinioni o giudizi. L’attenzione si concentra sui fatti e sui cambiamenti avvenuti nel corso dei pontificati, mantenendo un tono diretto e descrittivo.

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Un confronto sul cammino della Chiesa dagli anni di san Giovanni Paolo II fino al pontificato di papa Francesco con uno sguardo rivolto al futuro. È questo il tema dell’incontro “Sulle orme di Pietro: dal grido di Giovanni Paolo, al pianto di Francesco in attesa di Leone”, in programma sabato 30. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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