Sulle orme di Pietro | dibattito su Giovanni Paolo II papa Francesco e il futuro della Chiesa
Il dibattito riguarda il percorso della Chiesa dagli anni di san Giovanni Paolo II fino a papa Francesco. Si discute delle scelte fatte dai pontefici e delle possibili direzioni future. La discussione analizza le tappe principali di questa evoluzione, senza entrare in opinioni o giudizi. L’attenzione si concentra sui fatti e sui cambiamenti avvenuti nel corso dei pontificati, mantenendo un tono diretto e descrittivo.
Un confronto sul cammino della Chiesa dagli anni di san Giovanni Paolo II fino al pontificato di papa Francesco con uno sguardo rivolto al futuro. È questo il tema dell’incontro “Sulle orme di Pietro: dal grido di Giovanni Paolo, al pianto di Francesco in attesa di Leone”, in programma sabato 30. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Le visite dei pontefici a Napoli prima di Papa Leone XIV: da Giovanni Paolo II a Papa FrancescoA Napoli, il Papa ha visitato la città per la sesta volta, proseguendo un lungo elenco di visite pastorali.
Su Rai 3 il documentario “13 maggio 1981 – Operazione Papa”. 45 anni dopo l’attentato a Papa Giovanni Paolo IISu Rai 3 è trasmesso il documentario “13 maggio 1981 – Operazione Papa”, che ripercorre i fatti accaduti 45 anni fa in Piazza San Pietro.
Temi più discussi: Sulle orme di Pietro ad Agrigento: dal grido di Giovanni Paolo, al pianto di Francesco in attesa di Leone; Da Giovanni Paolo II a Papa Francesco: ad Agrigento un confronto sul cammino della Chiesa; Ribera: L’ associazione Ri.Crea Cultura organizza per sabato ad Agrigento un incontro sulla presenza di Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Papa Leone; Opus Dei: una storia – Al Filippini Incontro con l’autore José Luis González Gullón.
#Buongiorno...cari amici e amiche... vicini e lontani... Oggi pomeriggio ho l'onore e il piacere, insieme a Alessandro Ricupero di presentare il libro Sulle orme di Lucia. Per essere testimoni credibili, Edizioni San Paolo nel Maria SS. della Stella a Militello in Val facebook
Leone XIV sulle orme di Giovanni Paolo II. Un Papa al Meeting dopo 44 anniSono passati 44 anni. Dal 1982 al 2026. Da Giovanni Paolo II a Leone XIV: a quasi mezzo secolo di distanza, il Papa torna al Meeting di Rimini. Appuntamento il 22 agosto, quando Leone parteciperà alla ... quotidiano.net
Attentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa | Papa Leone XIV prega sulla pietra per WojtylaAttentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa. Ali Agca, perdono, la Madonna di Fatima, preghiera di Leone XIV sulla pietra di Wojtyla ... ilsussidiario.net