Sulle orme di Francesco al via a Carpi la grande mostra d' arte dedicata ai valori francescani

Arte in movimento di Carpi in collaborazione con le associazioni Torre Borgo di San Felice e il Portico, organizza una mostra d’arte collettiva "Sulle orme di Francesco" presso il Museo diocesano di Carpi dal 9 maggio al 7 giugno 2026.La mostra vuole rendere omaggio alla figura del santo di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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