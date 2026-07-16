Quattro persone sono state coinvolte in un’operazione antidroga ad Agrate Brianza. Due di loro sono state poste agli arresti domiciliari, mentre le altre due hanno l’obbligo di firma. L’indagine ha portato alla scoperta di un punto di spaccio nei parchi della zona, dove venivano distribuiti cocaina, hashish, marijuana, ketamina ed ecstasy. L’attività si svolgeva in un supermercato della droga, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine.

Agrate Brianza (Monza), 16 Luglio 2026 - Un marocchino e un italiano agli arresti domiciliari e altri due italiani con l'obbligo di firma per il supermercato della droga - cocaina, hashish, marijuana, ma anche ketamina ed ecstasy - spacciata anche nei parchi di Agrate Brianza. Lo ha deciso il gip del tribunale di Monza per i quattro, che sono finiti sotto inchiesta della Procura dopo le indagini partite dalla Questura di Milano e sviluppate dai colleghi monzesi. I componenti della banda . La misura cautelare dei domiciliari è scattata per un marocchino di 43 anni, che risulta residente a Talamona, in provincia di Sondrio, e per un 31enne, uno dei tre italiani residenti ad Agrate Brianza che hanno dai 26 ai 35 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agrate, supermercato della droga nei parchi: scattano le misure cautelari per i quattro pusher

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