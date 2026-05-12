Furti nei supermercati e nei negozi scattano quattro misure di prevenzione a Cassino

Nell’ambito di un’azione della Polizia di Stato a Cassino, sono state adottate quattro misure di prevenzione per contrastare furti in supermercati e negozi. L’intervento è stato messo in atto per limitare i reati predatori nel territorio locale. Le misure sono state eseguite in seguito a una serie di controlli e attività di monitoraggio. La decisione mira a rafforzare la sicurezza nelle zone commerciali della città.

Quattro misure di prevenzione sono state eseguite dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati predatori nel territorio di Cassino. I provvedimenti riguardano altrettante persone sottoposte alla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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