Traffico di droga tra Avellino e Salerno quattro misure cautelari

Quattro persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga tra le province di Avellino e Salerno. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di rifornimento gestito da un clan locale, collegato a un'organizzazione criminale nota per il traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito le misure in diverse località, sequestrando droga e documenti utili alle indagini. Le persone coinvolte sono state arrestate o sottoposte a obblighi restrittivi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Trafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari. Il provvedimento del gip è stato notificato agli indgaati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina. Secondo quanto viene spiegato in una nota del procuratore Raffaele Cantone, le misure cautelari si inquadrano nello sviluppo di una inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all’arresto di nove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico di droga tra Avellino e Salerno, quattro misure cautelari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Traffico di droga, arresti e sequestri tra Campania e Lazio Sullo stesso argomento Rovigo, 9 misure cautelari per traffico di droga: smantellata rete tra carcere e province veneteNove misure cautelari inuna vasta operazione antidroga condotta tra Rovigo e le province limitrofe. Napoli, traffico di droga in centro: sei misure cautelari eseguite dalla PoliziaIndagine DDA smantella un’organizzazione dedita allo spaccio: due in carcere e quattro ai domiciliari Le misure cautelari eseguite nella mattinata... L'albanese, l'attaccante e i carichi di cocaina a Palermo: così i boss al 41 bis gestivano il traffico di droga su Signal ift.tt/tVxDYPa x.com Argentina: Milei attacca la stampa, difende Espert dopo che 'Fred' Machado si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode nel tentativo di evitare accuse di traffico di droga negli USA reddit Traffico di droga tra Avellino e Salerno, quattro misure cautelariTrafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell'agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini co ... ansa.it Traffico di droga tra Angri e Sant’Antonio Abate: arrestato 47enne con oltre 5 chili di stupefacentiUna volta fermato il veicolo, i militari hanno eseguito una perquisizione trovando nel cofano posteriore una busta contenente cinque involucri di marijuana confezionati singolarmente. agro24.it