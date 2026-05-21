Traffico di droga tra Avellino e Salerno quattro misure cautelari
Quattro persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga tra le province di Avellino e Salerno. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di rifornimento gestito da un clan locale, collegato a un'organizzazione criminale nota per il traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito le misure in diverse località, sequestrando droga e documenti utili alle indagini. Le persone coinvolte sono state arrestate o sottoposte a obblighi restrittivi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Trafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari. Il provvedimento del gip è stato notificato agli indgaati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina. Secondo quanto viene spiegato in una nota del procuratore Raffaele Cantone, le misure cautelari si inquadrano nello sviluppo di una inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all’arresto di nove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Traffico di droga, arresti e sequestri tra Campania e Lazio
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