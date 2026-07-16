Agnelli ha ragione | smontata la giustizia sportiva e cosa cambia per la Juventus

La Corte di Giustizia Europea ha deciso di accogliere i ricorsi presentati da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche relative al caso bilanci della Juventus. La sentenza smonta la validità della giustizia sportiva in questa vicenda, aprendo nuove prospettive legali. La decisione ha effetti immediati sulla posizione dei due coinvolti e potrebbe influenzare eventuali futuri procedimenti contro la società.

di Mauro Munno . Quali sono gli effetti della decisione Corte di Giustizia Europea. La decisione della Corte di Giustizia Europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche per il caso bilanci della Juventus segna una rivoluzione storica. I giudici dell’Unione hanno stabilito un principio che promette di scardinare l’ordinamento italiano: in futuro, i verdetti dello sport saranno impugnabili e annullabili dalla magistratura ordinaria. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La battaglia legale e il verdetto della curia. La vicenda nasce dallo scandalo plusvalenze del 2021, costato alla Juventus la penalizzazione in classifica e l’esclusione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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