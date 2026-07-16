Aggredisce strattona ed estorce denaro ad un anziano | arrestato un italiano quarantenne residente a Firenze
Un uomo di 40 anni, residente a Firenze, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito, strattonato e estorto denaro a un anziano. È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina ed estorsione. L’arresto è avvenuto in relazione a un episodio che ha coinvolto la vittima, un anziano, e si aggiunge a un’operazione più ampia contro reati simili. L’indagato si trova ora nel carcere competente.
Arezzo, 16 luglio 2026 – Eseguita dalla polizia di stato un’ordinanza di custodia cautelar e in carcere per i reati d i rapina ed estorsione. In data 17 giugno 2026, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo interveniva unitamente a quello della Squadra Mobile presso un centro commerciale per la segnalazione di un signore anziano importunato da un soggetto poi datosi alla fuga. Sul posto, il personale di polizia escuteva la vittima, un signore di 80 anni, p articolarmente spaventato, il quale riferiva che, nel corso della mattinata, veniva dapprima avvicinato e poi fermato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale da un uomo alto, con carnagione chiara, il quale pretendeva da lui del denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Estorce denaro con la "truffa dello specchietto", arrestato un giovaneUn uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di estorcere 800 euro a un anziano di 84 anni.
Firenze: minacciava ed estorceva denaro a un minorenne, arrestatoA Firenze, un giovane di 20 anni di origine ungherese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver minacciato e estorto denaro a un...