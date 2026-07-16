Aggredisce strattona ed estorce denaro ad un anziano | arrestato un italiano quarantenne residente a Firenze

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni, residente a Firenze, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito, strattonato e estorto denaro a un anziano. È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina ed estorsione. L’arresto è avvenuto in relazione a un episodio che ha coinvolto la vittima, un anziano, e si aggiunge a un’operazione più ampia contro reati simili. L’indagato si trova ora nel carcere competente.