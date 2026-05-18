A Firenze, un giovane di 20 anni di origine ungherese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver minacciato e estorto denaro a un minorenne. L’indagine ha portato all’arresto in seguito a un procedimento giudiziario avviato per estorsione continuata aggravata. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle modalità dell’episodio. La persona si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per le verifiche del caso.

FIRENZE – Un 20enne di origine ungherese è stato arrestato a Firenze dai carabinieri con l’accusa di estorsione continuata aggravata. Il ragazzo, millantando legami con la criminalità organizzata avrebbe estorto, per mesi, denaro a un adolescente fiorentino. Il gip del tribunale di Firenze ha disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere. Il 20enne, secondo quanto ricostruito, si era inizialmente proposto come “protettore” del minore in cambio di piccole somme di denaro. Le pretese sono rapidamente aumentate: il ragazzo ha iniziato a esigere cifre sempre più ingenti, minacciando ritorsioni fisiche contro il ragazzo e la sua famiglia in casodi rifiuto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: minacciava ed estorceva denaro a un minorenne, arrestato

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