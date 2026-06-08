Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di estorcere 800 euro a un anziano di 84 anni. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato durante un tentativo di truffa nota come “specchietto”. Il giovane, già con precedenti, è stato fermato prima di riuscire a ottenere il denaro. La vittima aveva segnalato di essere stata avvicinata e minacciata dall’uomo, che chiedeva la somma con metodo tipico della truffa.

Con l'accusa di estorsione aggravata, un pregiudicato 31enne di Lucera (Foggia) è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri mentre pretendeva da un 84enne la somma di 800 euro. L'uomo, condotto in carcere, avrebbe avanzato la pretesa di danaro facendo leva sulla caratura criminale della sua famiglia e in special modo del padre detenuto. Le indagini - spiegano i militari dell'Arma - hanno permesso di accertare un'altra presunta estorsione risalente al 25 maggio scorso legata alla cosiddetta truffa dello specchietto. In quest'occasione, contestando un inesistente incidente tra l'auto dell'84enne e la bici elettrica del pregiudicato, quest'ultimo avrebbe preteso dall'anziano, a titolo di risarcimento, 1. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Estorce denaro con la "truffa dello specchietto", arrestato un giovane

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