Molesta e minaccia i passanti a Verona poi aggredisce gli agenti intervenuti e danneggia l' auto | fermato
A Verona, un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver molestato e minacciato i passanti nel centro della città. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, il ragazzo ha aggredito gli agenti e ha danneggiato un veicolo parcheggiato. L’arresto è stato eseguito con l’accusa di resistenza, violenza e danneggiamento aggravato. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi che abbiano portato l’uomo a comportarsi in questo modo.
Un giovane di Verona accusato di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale oltre che di danneggiamento aggravato è stato fermato nella notte. L’arresto è avvenuto dopo che il ragazzo, visibilmente agitato, ha opposto resistenza agli agenti intervenuti in via San Paolo. Violenza a Verona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte di ieri, quando le Volanti sono intervenute in seguito a una segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un giovane particolarmente molesto nei pressi di un locale pubblico in via San Paolo. Intorno alle ore 01:30, gli operatori sono giunti rapidamente sul posto indicato. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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