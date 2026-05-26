Magliana minaccia il suicidio e aggredisce i carabinieri con un coltello | fermato con il taser

Un uomo di 36 anni, affetto da disturbi psichiatrici, ha minacciato il suicidio e aggredito i carabinieri con un coltello nella notte in via della Magliana. La situazione è degenerata quando i militari sono intervenuti per sedare l’uomo, che ha opposto resistenza. È stato poi fermato con un taser. Nessuno dei carabinieri è rimasto ferito durante l’intervento.

Roma, 26 maggio 2026 – Momenti di grande tensione nella notte in via della Magliana, dove un 36enne romano, affetto da disturbi psichiatrici, ha dato in escandescenze in casa e minacciando il suicidio. Al culmine di una violenta crisi psicotica, l’uomo ha aperto la porta e si è scagliato improvvisamente contro i carabinieri della Stazione di Ponte Galeria e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, intervenuti d’urgenza sul posto, brandendo un coltello contro di loro. Per neutralizzare la furia ravvicinata dell’uomo e tutelare l’incolumità di tutti i presenti, un militare ha estratto la pistola ad impulsi elettrici e così un colpo di taser andato a segno ha permesso di immobilizzare e disarmare l’aggressore in frazioni di secondo, senza causargli alcuna lesione o danno collaterale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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