Afragola la Cassazione annulla le condanne del gruppo Sasso | nuovo processo d’Appello per boss e gregari
La Cassazione ha annullato le condanne del gruppo Sasso, collegato alla criminalità organizzata a Afragola. Ora si apre un nuovo processo d’appello per boss e gregari. La decisione riguarda l’intero gruppo, considerato dai giudici ancora coinvolto in attività illecite. La sentenza si basa su motivi procedurali, portando a un riesame complessivo delle condanne precedenti. Nessun dettaglio sui nomi o sulle accuse specifiche.
Nuovo capitolo giudiziario per il gruppo criminale riconducibile a Giuseppe Sasso, ritenuto dagli inquirenti uno dei principali riferimenti della criminalità organizzata ad Afragola. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha annullato con rinvio diverse condanne emesse lo scorso gennaio dalla Corte d'Appello di Napoli, disponendo un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte territoriale. Tra i provvedimenti più rilevanti c'è quello che riguarda Giuseppe Sasso, conosciuto come "'O Nenni", condannato in Appello a 16 anni e 8 mesi di reclusione, pena determinata anche in continuazione con una precedente sentenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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