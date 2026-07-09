Irene Pivetti la Cassazione annulla la condanna | nuovo processo d’appello a Milano
La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni per Irene Pivetti, inflitta per evasione fiscale e autoriciclaggio. È stato disposto un nuovo processo d’appello davanti alla Corte d’Appello di Milano.
LaCorte di Cassazioneha annullato con rinvio lacondanna a quattro anniinflitta aIrene Pivettiperevasione fiscale e autoriciclaggio, disponendo un nuovo processo davanti allaCorte d’Appello di Milano. La decisione della Seconda sezione penale della Suprema Corte ribalta, almeno per il momento, il verdetto di secondo grado, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocatoFilippo Cocco. La Procura generale della Cassazione aveva invece chiesto la conferma della condanna. La vicenda giudiziaria riguarda unapresunta operazione fraudolentalegata alla compravendita ditre Ferrari Granturismonel 2016 e a una serie di transazioni commerciali con il gruppo cineseDaohe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Irene Pivetti, la Cassazione annulla la condanna: nuovo processo d’appello per il caso delle FerrariLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di quattro anni a Irene Pivetti per evasione fiscale e riciclaggio.
Irene Pivetti, la Cassazione ribalta la condanna per evasione fiscale: nuovo appelloLa Cassazione ha annullato la condanna di un ex presidente della Camera dei Deputati a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio.
Temi più discussi: Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni; Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito; Mondiali, Collina difende arbitri: Non accettiamo accuse infondate.
Ci sarà un processo di appello bis a Milano per Irene Pivetti. L’ex presidente della Camera che era stata condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio, riguardanti una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo nel 2016. La Cassazione h - X x.com
Condanna a Irene Pivetti, la decisione della Cassazione spiazza tutti ?? facebook
'Evasione e riciclaggio', udienza in Cassazione per Irene Pivetti a luglio reddit
Pivetti, la Cassazione annulla la condanna per la compravendita di tre Ferrari: nuovo processo d’appello a MilanoAccolto il ricorso della difesa contro i quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio nella vicenda delle tre Ferrari. L’ex presidente della Camera: Gravi irregolarità processuali e fantasie d ... affaritaliani.it
Irene Pivetti, la Cassazione ribalta la condanna per evasione fiscale: nuovo appelloLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna a Irene Pivetti per evasione fiscale, imponendo un nuovo processo di appello ... quifinanza.it