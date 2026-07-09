La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di quattro anni a Irene Pivetti per evasione fiscale e riciclaggio. La decisione riguarda un procedimento legato a un’operazione di compravendita di tre Ferrari Granturismo, ritenuta fittizia, destinata a un gruppo cinese. La sentenza apre la strada a un nuovo processo d’appello.

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a quattro anni inflitta a Irene Pivetti per evasione fiscale e riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta fittizia compravendita di tre Ferrari Granturismo destinate al gruppo cinese Daohe. La decisione della Suprema Corte apre la strada a un nuovo processo davanti alla Corte d’Appello di Milano. La seconda sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex presidente della Camera, assistita dall’avvocato Filippo Cocco, dopo l’udienza nella quale la Procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza di secondo grado. I giudici hanno disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia d’appello, demandando a un nuovo collegio della Corte milanese il riesame della vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Irene Pivetti, la Cassazione annulla la condanna: nuovo processo d’appello per il caso delle Ferrari

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