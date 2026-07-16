AEW | Kyle Fletcher sfida Bandido ufficiale il match per l’International Championship a Redemption

Kyle Fletcher sfiderà Bandido per l’International Championship durante l’evento AEW Redemption. La sfida è stata annunciata dopo che Fletcher ha difeso con successo il titolo nella precedente puntata di AEW Dynamite.

Kyle Fletcher metterà in palio l’ AEW International Championship contro Bandido a AEW Redemption, dopo aver superato con successo la sua prima difesa titolata durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. Fletcher aveva conquistato il titolo la scorsa settimana, nello speciale Beach Break, sconfiggendo Konosuke Takeshita. Questa settimana a Dynamite ha poi affrontato Komander nella sua prima difesa, riuscendo a mantenere la cintura. WHAT A MATCH! #AndStill Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comVaHn61YLin — All Elite Wrestling (@AEW) July 16, 2026 Al termine dell’incontro, affiancato dalla Don Callis Family, ha cercato di strappare la maschera al luchador. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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