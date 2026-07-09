Kyle Fletcher ha vinto il titolo AEW International Championship, sconfiggendo Konosuke Takeshita. I due ex amici si sono affrontati in un match a AEW Double or Nothing 2026, evento che ha segnato la fine della loro amicizia e l’inizio di una rivalità. Fletcher ha ottenuto la cintura, sottraendola a Takeshita, che era il detentore precedente. La rivalità tra i due continua a essere uno dei temi principali nelle recenti trasmissioni dell’AEW.

Kyle Fletcher e Konosuke Takeshita erano un tempo grandi amici, ma dal loro scontro a AEW Double or Nothing 2026 i rapporti tra i due sono cambiati radicalmente, trasformandoli in acerrimi rivali. A AEW Dynamite: Beach Break 2026, i due hanno finalmente regolato i conti con il titolo AEW International in palio: dopo una battaglia fisica e senza esclusione di colpi sotto il caldo clima della Florida, è stato “The Protostar” a trionfare, diventando il nuovo campione. Una guerra senza esclusione di colpi. L’inizio del match è stato estremamente equilibrato, con Fletcher e Takeshita capaci di anticipare le mosse dell’avversario, neutralizzando ogni tentativo di attacco e rispondendo colpo su colpo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kyle Fletcher detronizza Konosuke Takeshita e conquista l’AEW International Championship

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Kyle Fletcher BETRAYS Konosuke Takeshita! | AEW Double or Nothing 2026

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