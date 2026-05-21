AEW | Jon Moxley non riesce a fermarlo Kyle O’Reilly ottiene il match per il Continental Title

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Kyle O’Reilly ha conquistato un'opportunità per il Continental Championship, anche se non è riuscito a sconfiggere Jon Moxley nel match disputato. Moxley ha affrontato O’Reilly senza riuscire a fermarlo, permettendo così a quest’ultimo di ottenere la qualificazione per il titolo. La sfida tra i due si è conclusa con la vittoria di O’Reilly, che ha ottenuto il pass per il prossimo incontro valido per il titolo.

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Kyle O’Reilly ha ottenuto un match per il Continental Championship pur senza riuscire a sconfiggere Jon Moxley durante AEW Dynamite. O’Reilly ha affrontato Moxley in un Eliminator Match per il Continental Championship nella puntata di ieri sera, con la regola che prevedeva due possibili esiti: vincere l’incontro oppure resistere per 20 minuti per guadagnarsi una futura opportunità titolata. Forte anche del suo bilancio positivo contro Moxley lo scorso anno, con una sottomissione ottenuta a Blood & Guts e un’altra vittoria in singolo a Full Gear, O’Reilly ha cercato di ripetersi. 20 minuti di guerra: O’Reilly resiste a Moxley. Nel finale, O’Reilly ha applicato una Ankle Lock pochi secondi dopo l’annuncio dell’ultimo minuto di tempo rimasto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley non riesce a fermarlo, Kyle O’Reilly ottiene il match per il Continental Title ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULL MATCH: Jon Moxley vs Kyle O'Reilly | AEW Full Gear 2025 Sullo stesso argomento AEW: Jon Moxley si conferma Continental Champion a Revolution ma viene attaccato dal rientrante Will OspreayIl titolo era in palio ad AEW Revolution in un incontro senza limite di tempo di 20 minuti solitamente previsto, e ha visto entrambi i lottatori... AEW: Jon Moxley difende con successo il titolo continentale a DynastyJon Moxley ha difeso con successo il titolo AEW Continental Championship ad AEW Dynasty, sconfiggendo Will Ospreay in un incontro molto combattuto... Kyle O'Reilly Outlasts Jon Moxley, Earns Shot At AEW Continental Title On DynamiteKyle O'Reilly outlasted Jon Moxley to earn a future opportunity at the Continental Championship during AEW Dynamite. ... wrestlinginc.com Jon Moxley sends chilling final message to Will Ospreay before AEW Dynasty 2026The current AEW Continental Champion, Jon Moxley sent out his last message for Will Ospreay ahead of their match at Dynasty 2026. The Death Riders' leader addressed Ospreay during his promo on this ... sportskeeda.com