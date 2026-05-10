AEW | Altro titolo per la Don Callis Family Mark Davis nuovo National Champ grazie a Ricochet

Nella programmazione di questa settimana, Collision è stato trasmesso di mercoledì, lasciando spazio al sabato per lo speciale Fairway to Hell che si è svolto nel SoFi Center a Palm Beach, in Florida. Durante l’evento, la Don Callis Family ha conquistato un nuovo titolo, mentre Mark Davis ha ottenuto il riconoscimento di campione nazionale grazie all’intervento di Ricochet. La puntata ha visto anche altri sviluppi nel mondo del wrestling.

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Questa settimana Collision è andato in onda di mercoledì dopo Dynamite lasciando spazio al sabato per lo speciale Fairway to Hell in una location speciale come il SoFi Center a Palm Beach in Florida. Lo show si è aperto con il match tra Jack Perry e Mark Davis della Don Callis Family con in palio il National Championship. Un altro match e un’altra tappa per il National Tour introdotto da Jack Perry che in precedenza ha sconfitto El Clon e Mascara Dorada. Ricochet decisivo. Rematch tra Perry e Davis quello di stanotte con i due che si erano già affrontati nel pre-show di Dynasty un mese fa. Ancora una volta a confronto due stili e due atleti diversi, con la rapidità del campione contro la potenza bruta del Dunkzilla.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Altro titolo per la Don Callis Family, Mark Davis nuovo National Champ grazie a Ricochet ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate AEW: La Don Callis Family al servizio di MJF, Andrade non sembra convintoLa puntata di Dynamite del 1° aprile ha aggiunto un nuovo tassello alla card di AEW Dynasty: Darby Allin affronterà Andrade El Idolo nel pay-per-view... AEW: La Don Callis Family, con lo zampino di MJF, si prende anche i Trios TitleNella ricca puntata di Dynamite di questa notte, grandi protagonisti sono stati MJF e Adam Page, prossimi avversari a Revolution per il titolo...