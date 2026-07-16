aerospazio la regione campania al farnborough international airshow 2026

La Regione Campania parteciperà al Farnborough International Airshow 2026, che si terrà nel Regno Unito dal 20 al 24 luglio. La regione avrà uno spazio espositivo nella Hall 1, a conferma della strategia di promozione internazionale del settore aerospaziale locale.

NAPOLI – La Regione Campania parteciperà al Farnborough International Airshow 2026, in programma nel Regno Unito dal 20 al 24 luglio, con un proprio spazio espositivo nella Hall 1, confermando la strategia di internazionalizzazione del comparto aerospaziale regionale. La presenza istituzionale, realizzata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), punta a valorizzare le eccellenze industriali, tecnologiche e scientifiche del territorio, favorendo l’incontro tra imprese campane, grandi player internazionali, investitori e operatori della filiera globale. Il comparto aerospaziale campano in vetrina. Considerato uno... 🔗 Leggi su Primacampania.it

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