Aerospazio in Campania | un motore d’innovazione per tutta la regione

di Simone Sparano* Negli ultimi anni il settore aerospaziale campano è diventato un vero e proprio asset nazionale. Non è più solo un polo di eccellenza tecnologica, ma un cluster integrato di imprese, centri di ricerca e università che sta diventando uno dei motori dell’innovazione dell’intera regione. I numeri, tanto per iniziare, parlano chiaro: la filiera campana vale oltre 900 milioni di euro di valore aggiunto e contribuisce in modo significativo al risultato dell’intero comparto italiano, con quasi il 60% del valore aggiunto del Mezzogiorno legato alla nostra regione. Ma il racconto dell’aerospazio in Campania non è solo una storia di giro d’affari ed esportazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aerospazio motore dell’innovazione: “È un laboratorio avanzato della sostenibilità”L'industria aerospaziale viene spesso considerata un settore ad alto consumo energetico e in contrasto con gli obiettivi climatici.

Campania, sole e temperature fino a 25°C: meteo stabile in tutta la regioneIn Campania il tempo si mantiene stabile, con sole e temperature che raggiungono i 25°C.

Temi più discussi: L’Italia nello spazio: una filiera costruita sui territori; Risultati lusinghieri per la collettiva di imprese nello stand della Regione Campania al WMD 2026; Biomateriali prodotti in orbita: ecco GeneCell, il progetto campano che guarda alle future missioni nello spazio; Innovation Village 2026, il 28 e 29 maggio a Napoli torna la fiera-evento dedicata all’innovazione.

Aerospazio, inizio anno boom: i numeri premiano la CampaniaÈ un inizio di anno intenso e promettente per l’industria aerospaziale campana, sempre più rilevante sia nel panorama nazionale, sia in quello internazionale. Importanti sviluppi commerciali e ... ilmattino.it

Aerospazio, Caldoro: Primi in Italia nel dar vita a un percorso formativo innovativoL’avvio delle attività di formazione professionale del centro sperimentale di competenza sull’aerospazio rappresenta una concreta risposta alle esigenze delle imprese e conferma il nostro impegno sul ... regione.campania.it