46mila cattedre vacanti | in Lombardia mancano 7.594 docenti segue la Campania I posti di sostegno scoperti sono 11.461 al top la Campania Tutti i dati per Regione

A livello nazionale, ci sono 46.826 cattedre vacanti per l'anno scolastico 202627, dopo le operazioni di mobilità dei docenti. La Lombardia registra 7.594 posti ancora disponibili, seconda dopo la Campania, che ha il numero più alto di cattedre scoperte. Per i posti di sostegno, le posizioni non assegnate sono 11.461, con la Campania che ha il numero più elevato. I dati sono suddivisi regione per regione.

Sono 46.826 le cattedre rimaste vacanti dopo le operazioni di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 202627. I dati elaborati dalla UIL Scuola sui prospetti del Ministero dell’Istruzione e del Merito mostrano che, una volta conclusi trasferimenti e passaggi di ruolo, restano disponibili 35.365 posti comuni e 11.461 posti di sostegno. Le disponibilità residue rappresentano il bacino da cui saranno effettuate le prossime immissioni in ruolo e le successive nomine annuali. La scuola secondaria di secondo grado è il settore con il più alto numero di disponibilità: 16.053 posti, di cui 14.997 sul posto comune e 1.056 sul sostegno. Segue la scuola primaria con 18.799 posti complessivi. In questo caso il sostegno pesa in modo rilevante: 8. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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