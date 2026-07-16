Gianluca Mancini ha firmato un nuovo contratto con la Roma, che lo terrà in squadra fino al 2029. L’accordo prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro. L’Inter ha tentato di acquistarlo, ma non è riuscita a convincere la società giallorossa. La firma è stata completata, e il giocatore rimarrà alla Roma per diversi anni. L’Inter ha fatto un’offerta, ma senza esito positivo.

Tutto fatto per la firma con la società giallorossa: niente da fare per Marotta che ci ha provato fino alla fine. L’ Inter ha provato fino alla fine a prenderlo, ma Gianluca Mancini rimarrà alla Roma ancora a lungo. Il centrale della Nazionale italiana classe ’96 aveva un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma ora ha finalmente trovato l’ accordo con la società giallorossa per il rinnovo. Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo le ultimissime indiscrezione di mercato, il suo procuratore Beppe Riso e la dirigenza capitolina avrebbero raggiunto l’accordo definitivo sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione in favore della Roma: Mancini percepirà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Addio Inter, giocherà con la Roma fino al 2029: ingaggio da 3,5 milioni

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