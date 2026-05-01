L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 30 giugno 2028. Il nuovo accordo prevede un aumento dell’ingaggio, portandolo a circa 4 milioni di euro all’anno. La società ha accelerato le trattative per formalizzare il rinnovo, che garantirà al tecnico la guida della squadra per i prossimi cinque anni. La decisione arriva dopo un’intensa fase di negoziazioni tra le parti.

di Alberto Petrosilli Rinnovo Chivu, l’Inter è pronta a blindare il proprio tecnico fino al 30 giugno del 2028 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. L’ Inter si prepara a blindare il proprio condottiero dopo una cavalcata verso lo scudetto che pochi avrebbero osato pronosticare. Il tecnico ha saputo ricompattare un ambiente reduce da una stagione drammatica, guadagnandosi la piena fiducia della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rinnovo Chivu con l’Inter: contratto fino al 2028. I dettagli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro è pronto a premiare l’allenatore romeno con un prolungamento del contratto, spostando la scadenza dal 2027 al 2028.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Chivu, contratto fino al 2028 e ingaggio da 4 milioni di euro: l’Inter accelera

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