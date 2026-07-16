Addio a Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri | aveva 88 anni

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta a 88 anni. Nata nel 1938, aveva vissuto con il giornalista per 58 anni e si erano sposati nel 1968. La coppia ha avuto due figli, Mattia e Fiorenza. La famiglia ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dai riflettori.

Bergamo. È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, aveva 88 anni ed è stata la compagna di vita del giornalista per 58 anni. I due si erano sposati il 15 giugno 1968 e insieme avevano costruito una famiglia con i figli Mattia e Fiorenza, mantenendo sempre un profilo lontano dai riflettori. La loro storia era iniziata a Bergamo, dove Bonfanti lavorava come puericultrice in un brefotrofio. Fu proprio lì che conobbe Vittorio Feltri, rimasto vedovo a soli 23 anni e padre di due figlie gemelle. Il giornalista si recava nella struttura per le bambine e da quell’incontro nacque un legame che si trasformò in un matrimonio durato quasi sei decenni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

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