Acquisizioni di atti da Etro Cucinelli e Chanel | verifiche sulla catena di produzione di alcuni accessori

La Procura di Milano ha richiesto l’acquisizione di documenti a diverse case di moda di alta gamma, tra cui Chanel, Etro e Cucinelli. Lo scopo è verificare la filiera di produzione di alcuni accessori. Sono stati acquisiti atti relativi alle catene di produzione di questi marchi, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi specifici dell’indagine.

La Procura di Milano ha voluto acquisire alcuni atti di brand d'alta moda per verificare la filiera di produzione di alcuni oggetti. Tra i brand che hanno ricevuto l'ordine di esibizione, ci sono Chanel, Etro e Cucinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movimenti Production, la casa di produzione della serie “Due spicci” di Zerocalcare, è stata accusata da alcuni collaboratori di retribuzioni basse e carichi di lavoro eccessiviMovimenti Production, casa di produzione di “Due spicci” di Zerocalcare, è sotto accusa da alcuni collaboratori per retribuzioni considerate basse e...

Xbox fa marcia indietro: alcuni studi tornano indipendenti, Microsoft cambia strategia dopo anni di acquisizioniMicrosoft ha deciso di restituire l’indipendenza a diversi studi di sviluppo di giochi, interrompendo le acquisizioni avviate negli ultimi anni.

Temi più discussi: Acquisto di Attrezzature tecnico-sportive Puglia2026 - Approvazione graduatoria; Beni strumentali - Nuova Sabatini; La Collezione pubblica raccontata e aumentata; Agevolazione CTS per acquisti di immobili: in quali casi?.

Il senatore Lindsey Graham muore a 71 anni dopo una malattia improvvisa reddit

Pm Milano, acquisizioni di atti presso Etro, Cucinelli, Chanel e altri brandUn ordine di esibizione è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Tutela del lavoro su delega del pm di Milano, Paolo Storari, nei confronti di una decina di griffe della moda come Chanel, Brunello ... ansa.it

Universo Beach a Salerno, carica batterica elevata nella sabbia utilizzata per il ripascimento. Il punto con Andrea Pellegrino radioalfa.fm/universo-beach… via @radioalfa x.com

Acquisizioni di atti da Etro, Cucinelli e Chanel: verifiche sulla catena di produzione di alcuni accessoriLa Procura di Milano ha voluto acquisire alcuni atti di brand d'alta moda per verificare la filiera di produzione di alcuni oggetti ... fanpage.it