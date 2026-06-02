Movimenti Production, casa di produzione di “Due spicci” di Zerocalcare, è sotto accusa da alcuni collaboratori per retribuzioni considerate basse e carichi di lavoro eccessivi. La polemica riguarda la serie animata pubblicata recentemente su Netflix, con accuse di condizioni di lavoro sfavorevoli. La questione ha suscitato discussioni tra chi ha lavorato al progetto, senza che siano stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze legali o risposte ufficiali.

Da diversi giorni si sta sviluppando una polemica intorno a Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare, pubblicata di recente su Netflix. Ad accendere il dibattito, sono state le segnalazioni anonime di alcuni presunti collaboratori, che sostengono di aver ricevuto retribuzioni molto basse, di aver dovuto sottostare agli stessi orari dei dipendenti, pur lavorando con partita IVA, e di aver accettato carichi di lavoro superiori rispetto a quelli pattuiti con Movimenti Production, la società che ha prodotto il telefilm. La pagina Instagram dell’ Unione Italiana Animatori ( UN!TA ) ha raccolto tutte le testimonianze il 27 maggio, giorno di uscita dell’opera del fumettista romano sulla piattaforma, pubblicandole in una serie di storie cancellate dopo poco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Movimenti Production, la casa di produzione della serie “Due spicci” di Zerocalcare, è stata accusata da alcuni collaboratori di retribuzioni basse e carichi di lavoro eccessivi

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Aptera Production Just Reached A HUGE Milestone… The First Fully Built Vehicles Are Nearly Complete

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Alle accuse ha risposto Movimenti Production, la casa di produzione indipendente della miniserie. La società ha fatto sapere di aver dato mandato ai propri avvocati per procedere per via legali, ritenendo le pubblicazioni del quotidiano diffamatorie. x.com

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