Acerbi | Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che ' animali' …

Notizia in breve

Il 16 luglio, durante un’intervista esclusiva, Francesco Acerbi ha rivelato di aver scoperto un “segreto” di Lautaro Martinez, descrivendolo come un “animale”. La conversazione era iniziata il 9 luglio e si era concentrata su Messi, il capitano dell’Inter e sull’Argentina. A distanza di una settimana, le sue dichiarazioni sono rimaste al centro dell’attenzione.