Acerbi | Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che ' animali' …
Il 16 luglio, durante un’intervista esclusiva, Francesco Acerbi ha rivelato di aver scoperto un “segreto” di Lautaro Martinez, descrivendolo come un “animale”. La conversazione era iniziata il 9 luglio e si era concentrata su Messi, il capitano dell’Inter e sull’Argentina. A distanza di una settimana, le sue dichiarazioni sono rimaste al centro dell’attenzione.
Il 9 luglio, durante la nostra lunga chiacchierata esclusiva con Francesco Acerbi, abbiamo parlato di Messi, del suo capitano all'Inter e del segreto dell'Argentina: una settimana dopo le sue parole sono ancora più forti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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*120. A Federico Abresch?* Stim.mo figlio nel Voler Divino, (...) non è vero ciò che voi dite, cioè che la bellezza, la sublimità, la Santità che produce il Volere Divino negli atti nostri li vede e gusta solo Dio: falso. Dio, se riceve, dà; ci ricompensa anche un pensi facebook