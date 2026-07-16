Acerbi | Vi svelo il segreto di Lautaro! Gli argentini? Che ' animali' …

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio, durante un’intervista esclusiva, Francesco Acerbi ha rivelato di aver scoperto un “segreto” di Lautaro Martinez, descrivendolo come un “animale”. La conversazione era iniziata il 9 luglio e si era concentrata su Messi, il capitano dell’Inter e sull’Argentina. A distanza di una settimana, le sue dichiarazioni sono rimaste al centro dell’attenzione.

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Il 9 luglio, durante la nostra lunga chiacchierata esclusiva con Francesco Acerbi, abbiamo parlato di Messi, del suo capitano all'Inter e del segreto dell'Argentina: una settimana dopo le sue parole sono ancora più forti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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