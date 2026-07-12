Lautaro Martinez trascina l’Argentina ed esulta così | Il sogno continua che meraviglia essere argentini!
Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nel match contro la Svizzera, portando l’Argentina tra le quattro migliori squadre del Mondiale. Dopo il gol, ha esultato dicendo: «Il sogno continua, che meraviglia essere argentini!». La sua rete ha garantito alla squadra sudamericana la qualificazione alle semifinali. La partita si è conclusa con il risultato favorevole all’Argentina, che ora si prepara per la prossima fase del torneo.
Inter News 24 Lautaro Martinez, il “Toro” firma il sigillo decisivo contro la Svizzera e l’Argentina vola tra le migliori quattro del Mondiale. Pronto a piombare sulla respinta di Gregor Kobel sul tiro di Thiago Almada, Lautaro Martinez mette la zampata che vale il sigillo dell’ Argentina nel successo contro la Svizzera e nella conseguente qualificazione alle semifinali dei Mondiali. Il numero 10 nerazzurro si è lasciato andare ad un’esultanza che tante volte abbiamo visto a San Siro: via come una scheggia sotto la curva, questa volta a esultare con la marea albiceleste presente a Kansas City. Il commento del capitano nerazzurro sui social. Dopo la partita, Lautaro ha espresso tutta la sua gioia per questo traguardo tramite il suo profilo Instagram: «Un altro piccolo passo avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Lautaro Martinez mostró como entrena en Argentina
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