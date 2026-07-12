Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nel match contro la Svizzera, portando l’Argentina tra le quattro migliori squadre del Mondiale. Dopo il gol, ha esultato dicendo: «Il sogno continua, che meraviglia essere argentini!». La sua rete ha garantito alla squadra sudamericana la qualificazione alle semifinali. La partita si è conclusa con il risultato favorevole all’Argentina, che ora si prepara per la prossima fase del torneo.

Inter News 24 Lautaro Martinez, il “Toro” firma il sigillo decisivo contro la Svizzera e l’Argentina vola tra le migliori quattro del Mondiale. Pronto a piombare sulla respinta di Gregor Kobel sul tiro di Thiago Almada, Lautaro Martinez mette la zampata che vale il sigillo dell’ Argentina nel successo contro la Svizzera e nella conseguente qualificazione alle semifinali dei Mondiali. Il numero 10 nerazzurro si è lasciato andare ad un’esultanza che tante volte abbiamo visto a San Siro: via come una scheggia sotto la curva, questa volta a esultare con la marea albiceleste presente a Kansas City. Il commento del capitano nerazzurro sui social. Dopo la partita, Lautaro ha espresso tutta la sua gioia per questo traguardo tramite il suo profilo Instagram: «Un altro piccolo passo avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez trascina l’Argentina ed esulta così: «Il sogno continua, che meraviglia essere argentini!»

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Lautaro Martinez mostró como entrena en Argentina

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