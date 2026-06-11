Un ex capitano dell'Inter ha dichiarato di riporre fiducia in Lautaro Martinez, sottolineando la presenza di Messi e Alvarez come tridente offensivo. Ha aggiunto che la squadra argentina non mira solo alla vittoria, ma anche a far sentire orgogliosi i tifosi. Ha inoltre parlato del torneo in arrivo, descrivendo il desiderio di un secondo titolo come un sogno per il paese.

Sta preparando la valigia: destinazione Kansas City. Per rappresentare la Fifa, che gli ha offerto un ruolo dirigenziale nel settore Responsabilità Sociale, ma anche per tifare. Come in Qatar, quando entrò in campo per festeggiare il Mondiale vinto insieme a tutta la famiglia. Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, sogna un’altra notte indimenticabile a New York, il 19 luglio. Arrivare in America da campioni del mondo è soltanto un onore o anche una responsabilità? "Tutt’e due le cose. È un onore perché il ricordo del Qatar non si è affievolito in quattro anni ed è una responsabilità perché i vincitori di un Mondiale devono sempre onorare il titolo. Ma io al ragionamento aggiungerei una terza parola, la più importante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanetti: "Mi fido di Lautaro: con Messi e Alvarez che tridente! Noi argentini sogniamo lo storico bis"

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