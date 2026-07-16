La Corte d’Appello di Napoli ha stabilito il risarcimento per ingiusta detenzione a un uomo di 59 anni, che aveva passato 18 giorni agli arresti domiciliari. L’indagine di partenza riguardava presunti furti in abitazione aggravati, ma l’imputato è stato successivamente assolto. La decisione si basa sulla constatazione che la detenzione preventiva non era fondata su elementi sufficienti. Il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento per i giorni passati in custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione nei confronti di S.I., 59 anni, originario di Campoli del Monte Taburno e residente a Montesarchio, che aveva trascorso 18 giorni agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per presunti furti in abitazione aggravati. Il provvedimento è stato emesso accogliendo l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Vittorio Fucci, dopo l’assoluzione dell’uomo nel processo celebrato davanti al Tribunale di Benevento. Secondo quanto ricostruito negli atti, l’uomo era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di furti, assolto e risarcito per l’ingiusta detenzione

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