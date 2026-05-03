La detenzione era ingiusta Risarcito con 60 mila euro

Una persona che ha trascorso più di 300 giorni tra carcere e arresti domiciliari ha ricevuto un risarcimento di 60 mila euro, poiché la detenzione era risultata ingiusta. Per anni ha vissuto con il peso di un reato di cui non era colpevole, affrontando periodi di detenzione e restrizioni domiciliari. La vicenda si è conclusa con un risarcimento che riconosce l’errore giudiziario subito.

Ha convissuto con il peso di un reato per anni, trascorrendo inoltre tra carcere e arresti domiciliari oltre 300 giorni. L’accusa era quella di furto e rapina impropria in concorso con altri soggetti ritenuti mandanti e esecutori materiali del colpo messo a segno in una abitazione. In pratica la banda si era impossessata di anelli in oro, monili e altri preziosi dal valore di oltre 50 mila euro. Ma l’imputato Giuseppe Rossi dopo un lungo iter processuale iniziato nel 2012 e poi caratterizzato anche da un errore della cancelleria del Tribunale che aveva annotato tardivamente il deposito della motivazione della sentenza impedendo così al difensore di proporre l’appello, ha trovato riscatto e risarcimento economico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La detenzione era ingiusta. Risarcito con 60 mila euro Notizie correlate Risarcito con 50mila euro per il carcere: accusato di violenza, assolto dopo 15 mesi passati dietro le sbarre. “Ingiusta detenzione”Rimini, 9 aprile 2026 – Quasi quindici mesi dietro le sbarre, con addosso accuse devastanti, e poi l’assoluzione. L’altro migrante risarcito con 18 mila euroIl Viminale dovrà risarcire con 18 mila euro un migrante pakistano respinto dall’Italia in Slovenia e poi in Bosnia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La detenzione era ingiusta. Risarcito con 60 mila euro; Lo Stato dovrà risarcire un uomo arrestato per possesso di cannabis legale; Tre mesi ai domiciliari per coltivazione di canapa, ma era legale: risarcito dallo Stato; Ingiusta Detenzione: Risarcimento Sì, anche con Reati Prescritti. Tre mesi ai domiciliari per coltivazione di canapa, ma era legale: risarcito dallo StatoLa corte d'appello di Palermo ha riconosciuto un indennizzo di oltre 10 mila euro a un 33enne arrestato 6 anni fa ... agrigentonotizie.it Tre mesi ai domiciliari ma la marijuana che coltivava era legale, risarcito 33enne di CanicattìSarà risarcito con oltre diecimila euro per aver trascorso ingiustamente tre mesi agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito la Corte di appello di Palermo nei confronti di un 33enne di Canicattì ... canicattiweb.com Il capo mi risarcisce se i colleghi mi trattano male Il danno da mobbing orizzontale viene risarcito solo se l'azienda sapeva delle vessazioni. Scopri... - facebook.com facebook Strage dei Georgofili, risarcito il trauma: il tribunale assegna un vitalizio alla zia delle bambine uccise x.com