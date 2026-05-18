Larysa Moskalenko, ex atleta olimpionica e campionessa mondiale di vela, è stata recentemente arrestata con l’accusa di aver sequestrato bambini contesi. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver trattenuto ingiustamente i minori in questione. In seguito alla sentenza, le autorità hanno disposto il pagamento di una multa di 35 mila euro a suo carico. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni di gestione delle responsabilità familiari e sulle conseguenze di azioni giudiziarie in ambito di controversie sui figli.

Larysa Moskalenko, ex atleta olimpionica e campionessa mondiale di vela, fu detenuta ingiustamente. Lo ha stabilito, a oltre dodici anni dall'arresto, la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Palermo, che le ha riconosciuto il diritto all' equa riparazione per ingiusta detenzione e ha condannato il ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di 35 mila euro: la somma corrisponde ai 213 giorni di custodia cautelare, tra carcere e arresti domiciliari, subiti dalla velista tra l'ottobre 2013 e il maggio 2014. Chi è Larysa Moskalenko, dall'oro mondiale al bronzo di Seul Nata in Ucraina nel 1963, Moskalenko ha conquistato la medaglia di bronzo nella vela alle Olimpiadi di Seul del 1988 e il titolo mondiale nel 1991. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arrestata per sequestro bambini contesi, riconosciuta l'ingiusta detenzione: all'ex olimpionica di vela Moskalenko 35 mila euro

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