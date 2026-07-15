Trump ha annunciato di aver cambiato posizione sugli sconti previsti nello Stretto di Hormuz, dicendo che non ci saranno più pedaggi sulle navi che lo attraversano. Invece, ha affermato che i paesi del Golfo investiranno negli Stati Uniti. La decisione arriva dopo precedenti dichiarazioni che indicavano l’intenzione di imporre tariffe sulle navi nello stretto strategico. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui metodi di questi investimenti.

Trump martedì ha fatto marcia indietro sui piani di imporre tariffe alle navi che utilizzano lo Stretto di Hormuz, affermando che i paesi del Golfo investiranno invece negli Stati Uniti. Il dietrofont di Trump sul pedaggio: “Sostituito con enormi investimenti dei paesi del Golfo con gli Usa”. “Il petrolio scorre come mai prima d’ora, grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti. Un saluto speciale al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, Dan Caine, e al Comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, l’ammiraglio Brad Cooper. Grazie a loro e a tutti i membri... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump cambia idea su Hormuz: “No pedaggi, ma investimenti dei paesi del Golfo con gli Usa”

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TRUMP QUEDÓ FRÍO – SENADOR REPUBLICANO DICE QUE SU PEAJE EN HORMUZ ES UNA LOCURA

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