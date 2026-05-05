Lite tra fratelli sull' eredità con sparo | la procura dispone il giudizio immediato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato lo scorso 15 marzo a Mesagne durante una lite familiare che riguardava questioni di eredità. La disputa si è conclusa con uno sparo, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La procura ha disposto il giudizio immediato e l’imputato dovrà comparire davanti al tribunale di Brindisi il 8 luglio 2026 in composizione monocratica.

BRINDISI - Dovrebbe comparire l'8 luglio 2026 davanti al tribunale di Brindisi in composizione monocratica il 48enne arrestato dagli agenti del commissariato di Mesagne il 15 marzo scorso, al culmine di una lite famigliare per questioni di eredità, con sparo annesso. La pm titolare del fascicolo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Omicidio del capotreno. Jelenic, inchiesta chiusa. La Procura chiede il giudizio immediatoGabrielli Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, la Procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per Marin Jelenic, 36 anni,... Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: la Procura chiede il giudizio immediato per i tre sospettatiSesto San Giovanni (Milano), 3 Marzo 2026 - La Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il terzetto accusato dell'omicidio di Hayati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite tra fratelli sull'eredità con sparo: la procura dispone il giudizio immediato; Una lite tra fratelli finisce nel sangue, uno dei due muore accoltellato; Lite tra fratelli per una casa ereditata a Porto Venere; Lite tra fratelli finisce in tragedia: 28enne ucciso a coltellate in casa. Mussolini attacca Elia al GF Vip, esplode lo scontro sul caso ManziniLite al Grande Fratello Vip, scontro frontale Mussolini-Elia Nella Casa del Grande Fratello Vip, il conflitto nato tra Francesca Manzini e Marco Berry ... assodigitale.it Una lite tra fratelli finisce nel sangue, uno dei due muore accoltellatoL’omicidio intorno alle 17 e 30 a Tricase, al primo piano di una palazzina. La vittima è un 29enne, che sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti inferti dal parente più anziano di quattro anni. Sul ... lecceprima.it L’aggressione è avvenuta sabato in corso Marconi dopo una lite per futili motivi. La vittima, 19 anni, è stata ricoverata al Galliera nel reparto maxillofacciale - facebook.com facebook