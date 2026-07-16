Accoltellato a morte in strada Il senegalese confessa | Io aggredito Mi sono difeso
CREMA (Cremona) Hanno risposto alle domande della gip Elisa Mombelli i tre arrestati per l’assassinio di Youssef Rama Abdelaziz. Il giudice ieri è entrato nel carcere di Cremona alle dieci ed è uscito doppo le 13. Primo a parlare con la giudice è stato Ndiaye Papa Mamadou, il senegalese accusato di aver accoltellato la vittima. L’uomo, 26 anni, ha raccontato al giudice di ruggini tra di lui e Abdelaziz dovute dapprima a una lite con il suo amico Bairon Hohksa per la quale si era messo in mezzo anche il padre di Bairon, riuscendo a calmare gli animi, ma poi la lite si era spostata contro Ndiaye. Secondo quest’ultimo, Youssef e il suo gruppo lo tormentavano e la sera dell’omicidio era stato Youssef ad aggredire Ndiaye nel bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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