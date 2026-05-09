A 16 anni uccide il vicino di casa lui confessa in questura | Mi sono difeso mi molestava Il caso a Palermo

Un ragazzo di 16 anni si è presentato spontaneamente in questura a Palermo e ha confessato di aver ucciso un uomo di 51 anni. Secondo la sua versione, l’uomo lo avrebbe molestato, e lui si sarebbe difeso durante un alterco. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e verificare la dinamica dei fatti. La vittima e il minorenne sono conosciuti nel quartiere, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Si è consegnato spontaneamente in questura a Palermo un ragazzo di 16 anni, che poco dopo la mezzanotte ha raccontato agli agenti di aver ucciso un uomo di 51 anni. Secondo il racconto del ragazzo, citato da La Sicilia, l’uomo lo molestava da tempo: «Mi ha fatto avance sessuali e mi sono difeso». Sono scattati i controlli che hanno permesso di rintracciare il cadavere della vittima, un uomo di 51 anni, nella sua abitazione di via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di rito. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile di Palermo, sotto il coordinamento della procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna.🔗 Leggi su Open.online

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