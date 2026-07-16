Una nuova villa a Marbella, situata a Los Monteros, è stata recentemente completata. La casa presenta linee essenziali e un rooftop ampio, visibile dalla strada. La proprietà si estende lungo una spiaggia di sabbia, che l’attuale proprietario conosce da circa trent’anni. Il complesso si inserisce in un contesto di residenze di lusso, con ampi spazi esterni e dettagli moderni. La costruzione si affaccia direttamente sul mare, offrendo viste sulla costa.

C’è un tratto di sabbia, a Los Monteros, che Antonio Banderas conosce a memoria. Ci ha passato quasi trent’anni di estati, di cene, di ritorni fra un set e l’altro. Poi quella casa è sparita – abbattuta nel 2024, dopo una controversia urbanistica lunghissima – e per un po’ è rimasto solo il terreno nudo davanti al Mediterraneo. Adesso lì c’è “Mi Calle”: la mia strada, il mio pezzo di mondo. Cinquecento metri quadrati, tre piani, un valore stimato attorno ai dieci milioni di euro. La nuova villa di Antonio Banderas a Marbella. Los Monteros non è la Marbella dei rendering patinati e delle discoteche sul lungomare. È la parte discreta, silenziosa; Puerto Banús e il centro storico distano una manciata di minuti, ma sembrano appartenere quasi a un’altra zona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - #acasadi Antonio Banderas, la nuova villa a Marbella: linee essenziali e rooftop da sogno

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